Graafschap-fans houden actie voor zieke Kistemaker

‘Simon Kistemaker heeft het zwaar. Loeizwaar. De man die ons een ongeslagen kampioenschap, de Superboerenidentiteit en talloze prachtige verhalen schonk, heeft het aan zijn hart. Binnenkort wacht hem een zware, risicovolle operatie’, staat in de begeleidende tekst.



Kistemaker, oud-trainer van onder meer Volendam, Cambuur, DS ‘79, De Graafschap, FC Utrecht en Telstar is al een tijdje ziek en ontbrak daarom afgelopen weekend bij de jubileumvoorstelling Veur Altied in de Doetinchemse schouwburg Amphion. Toch lieten de daar aanwezige fans blijken dat hij lang niet vergeten is: toen één fan zijn naam scandeerde schalde een minuut lang ‘Si-mon Kis-te-maker’ door het theater.



In deze voorstelling werd meteen het idee geopperd om Kistemaker een kaartje te sturen als steun. ‘De Kist doet niet aan email, Whatsapp of Snapchat, dus gewoon een ouderwets ansichtkaartje. Je doet er hem er een geweldig plezier mee!'.