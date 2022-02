Grappende Jan Vertonghen ziet Daley Blind graag bij Benfica: ‘Zal hem eens proberen over te halen’

SamenvattingDaley Blind en Jan Vertonghen hielden allebei gemengde gevoelens over aan het duel tussen Benfica en Ajax ( 2-2 ). Blind vond dat Ajax de winst had laten glippen terwijl Vertonghen ,,niet per se ontevreden” was.

Blind en Vertonghen speelden samen bij Ajax en zijn sindsdien goed bevriend. De twee vrienden stonden na afloop van de achtste finale in de Champions League samen voor de camera van Ziggo Sport, waar Blind stelde dat Ajax het in Amsterdam af moet gaan maken: ,,Uiteindelijk is dit een resultaat, uit bij Benfica. Maar als je 2-1 voor staat, ga je voor de winst. Het is vervelend dat je het dan weggeeft.”

Vertonghen vond Ajax vooral in de eerste helft het betere team: ,,Ze hadden meer uitgespeelde kansen en na de 2-2 gingen we allebei op zoek naar de winst. Daardoor ontstonden veel ruimtes en wij hadden daar met onze kwaliteiten nog beter gebruik van kunnen maken. Maar die ruimtes zullen we in Amsterdam ook krijgen", denkt de verdediger van Benfica, die naar eigen zeggen niet ontevreden was met het resultaat: ,,Als je twee keer achter komt en ook als je het spelbeeld ziet is 2-2 niet slecht, denk ik. Maar we spelen altijd thuis om te winnen.”

Volledig scherm Jan Vertonghen en Daley Blind. © ANP

Na de analyse over de wedstrijd spraken de twee ook over hun vriendschap. ,,Sinds Ajax hebben we een goede band en die hebben we altijd goed proberen te onderhouden. Dat is nog steeds zo en dat is goed gelukt, denk ik", aldus Blind, die Vertonghen gisteren bij aankomst in Portugal een appje stuurde over het schitterende weer in Lissabon.

,,Dat was wel grappig, want het was een fantastische dag gisteren. Dat is niet altijd zo, maar dat is wel een van de voordelen hier", erkende Vertonghen, die een poging zal wagen om zijn goede vriend naar Portugal te halen. ,,Ik zal hem eens proberen over te halen. Ik begreep dat het er in Nederland en België iets anders aan toeging.”

