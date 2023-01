Grieken Douvikas en Pavlidis hebben dubbel gevoel na hattricks in doelpuntenregen: ‘It was a crazy night’

Het zinderende duel tussen AZ en FC Utrecht (5-5) had het vanavond allemaal. Er werd slecht verdedigd, maar vooral vaak gescoord. Tien keer in totaal, met een hattrick voor zowel de Griek Vangelis Pavlidis als zijn landgenoot Anastasios Douvikas. Die laatste werd uiteindelijk uitgeroepen tot man van de wedstrijd. ,,Alleen jammer dat we de drie punten niet hebben.”

,,Wat een avond", constateerde Utrecht-spits Douvikas terecht voor de camera van ESPN. De 23-jarige Griek wist zijn stempel te drukken met doelpunten in de 13de, 16de en 65ste minuut, en gaf óók nog twee assists. ,,Alleen jammer dat we de drie punten niet hebben. Maar ik ben erg blij met mijn goals. We hebben goed gespeeld en laten zien dat we vijf keer kunnen scoren tegen zo'n team. Dat geeft een goed gevoel.”

Douvikas dacht ook nog een vierde treffer te maken, nadat hij AZ-doelman Mathew Ryan in de luren legde en de bal in het lege doel legde. Helaas voor de Griek ging het feestje niet door, omdat de VAR buitenspel constateerde. ,,Dat was nog de mooiste", zei de vervanger van Bas Dost in de Utrechtse punt. Of de normaliter eerste spits zich zorgen moet maken over zijn plek? ,,Hij is ook een hele goede speler en een echte professional. We zullen allebei alles geven en er een mooie strijd van maken, op een goede manier.”

Een hattrick maken en niet de wedstrijdbal mee naar huis mogen nemen, het overkwam Douvikas’ concurrent aan de andere kant Vangelis Pavlidis. Voor de eerste keer in zijn carrière maakte de 24-jarige spits van AZ er drie in één duel. ,,Ik heb er vaak twee gescoord, maar nooit die derde. Het is mooi om er zoveel te scoren, maar als je niet wint voel je die euforie niet zo. Ik had er liever twee gescoord en gewonnen. Dat is jammer, het was een lastige dag", aldus Pavlidis, die van een ‘crazy night’ sprak in het AFAS Stadion.

De Griekse scoringsdrift is ook terug te zien op de topscorerslijst van de eredivisie. Douvikas staat daar nu met tien doelpunten bovenaan, Pavlidis is met negen goals gedeeld tweede.

