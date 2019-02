Griezmann: Mijn beste tegenstander ooit? Frenkie de Jong

,,De Jong”, zegt Griezmann resoluut als hem door het voetbalplatform Oh My Goal wordt gevraagd naar de beste tegenstander waar hij ooit mee te maken kreeg op het veld. ,,Want ik probeerde hem onder druk te zetten, maar slaagde daar geen moment in.”

De Jong maakte grote indruk op Griezmann tijdens de dubbele ontmoeting tussen Frankrijk en Nederland in de Nations League van vorig jaar. In Parijs, waar De Jong in september zijn basisdebuut maakte in Oranje, won Frankrijk weliswaar met 2-1. Maar twee maanden later werd het, met De Jong als een van de uitblinkers, in de Kuip 2-0 voor de ploeg van bondscoach Ronald Koeman.