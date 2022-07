Groenen en Nouwen op koers voor ‘Zwitserland’, Miedema viert verjaardag in hotelkamer

Jackie Groenen is na haar coronabesmetting terug bij de Oranjevrouwen en ook Aniek Nouwen lijkt op tijd fit voor de laatste EK-groepsfasewedstrijd tegen Zwitserland, zondag om 18.00 uur in Sheffield. Nederland moet dan de poule winnen om een duel met het sterke Frankrijk te ontlopen in de kwartfinales.

Vivianne Miedema viert vandaag haar 26ste verjaardag bepaald niet in stijl. In haar hotelkamer, waar ze haar dagen doorbrengt sinds ze positief testte op het coronavirus, ziet ze haar verjaardag langzaamaan aan zich voorbijtrekken. Door de rest van de selectie, waar geen positief geteste speelsters meer tussen zitten, werd ze verrast met een verjaardagsliedje en ballonnen, die ze vanuit haar raam in ontvangst nam.



Ook Jackie Groenen vierde het bescheiden feestje mee, nu zij weer negatief is getest en klachtenvrij is. Vanmorgen trainde de 27-jarige middenvelder, die het gewonnen duel met Portugal (3-2) miste door corona, voor het eerst weer in groepsverband mee. Mogelijk kan ze al spelen tegen Zwitserland.

,,Eigenlijk is het al een paar dagen rustig, ook bij andere teams. Dat verbaast me wel en ik verwacht dat er over het hele toernooi wel meer besmettingen zullen volgen”, zei bondscoach Mark Parsons vanmorgen. Hijzelf had een schorre stem, maar was negatief getest en wijdde zijn lichte klachten aan zijn geschreeuw tijdens de gespeelde wedstrijden.

,,Ik ben heel blij hoe het nu bij ons gaat. Ik ben al maanden van mening dat corona een rol zou gaan spelen bij dit toernooi. Helaas is het virus ook in ons kamp erin geslopen, maar het lijkt onder controle. Al maak ik me wel zorgen om de rest van het toernooi; het kan bijna niet anders dan dat we bij landen nieuwe gevallen gaan meemaken.”

Niet veel later na het interview maakte de Engelse voetbalbond bekend dat bondscoach Sarina Wiegman positief had getest op corona. Haar eveneens Nederlandse assistent Arjan Veurink staat daarom vanavond in Southampton aan het roer bij de laatste groepsfasewedstrijd van het al voor de kwartfinales geplaatste Engeland tegen Noord-Ierland.

Enkelblessure

Met Miedema gaat het volgens Parsons ‘oké’, maar ‘ze is er nog niet’. Behalve Groenen is ook Aniek Nouwen (al een paar dagen) terug op het trainingsveld. De enkelblessure die ze opliep tegen Zweden (1-1), waardoor ze even op krukken liep, lijkt haar dit weekeinde geen parten meer te spelen.

Met een beetje geluk heeft Parsons dus iedereen beschikbaar tegen Zwitserland, mocht Miedema in aanloop naar die wedstrijd negatief testen. Haar doelpunten kan Oranje in elk geval wel gebruiken, want zaak voor zondag is om Zwitserland te verslaan én zoveel mogelijk te scoren, om zo groepswinnaar te worden en Frankrijk te ontlopen in de kwartfinales.

Volledig scherm Vivianne Miedema in actie tegen Zweden. © Pro Shots / Remko Kool