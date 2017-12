Groenendijk: ‘ADO kan ook PSV pijn doen’

Door Wietse Dijkstra



Dat ADO woensdag zijn handen vol had aan hekkensluiter Roda JC (3-2 winst, na twee keer een achterstand) zegt Groenendijk weinig. ,,Ik heb gemerkt dat het dit seizoen niet zo heel veel uitmaakt of we nu tegen de onderste of de bovenste ploegen spelen. Deze groep heeft een ongelooflijke wedstrijdmentaliteit. Dat is echt genieten. Dan kun je hier thuis ook gelijkspelen tegen Feyenoord of Ajax. We weten dat we niet zomaar over de kleinere ploegen heenlopen. Maar ook dat je de topploegen pijn kan doen.’’



ADO had PSV op een slechter moment kunnen treffen. ,,Vorige week was iedereen er nog van overtuigd dat PSV de aanstaande kampioen is. Nu is alles ineens weer open. Ze zullen bij de les moeten zijn. Het vertrouwen bij PSV heeft een tikkie gehad. Als je van Ajax royaal verliest en je krijgt deze week tegen FC Groningen in de 94ste minuut nog een mokerslag te verwerken, dan zitten zij toch iets anders in de kleedkamer nu. En als het niet loopt tegen ADO, gaat ook het publiek zich roeren. En vanaf dat moment is alles mogelijk.’’