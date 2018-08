Groenendijk bewaart rust ondanks tegenvallers: 'Van druk nu geen sprake'

,,Ondanks de vervelende start, geeft de manier van spelen mij een goed gevoel”, aldus Fons Groenendijk, die het verlies van ADO Den Haag in de eerste twee eredivisiewedstrijden tegen FC Emmen en Heracles relativeert. ,,Toen ik hier binnenkwam, toen was er pas druk. We hadden dertien wedstrijden om onze kloten te redden. Van druk is nu geen sprake.”

Na de nederlaag op de eerste speeldag tegen FC Emmen, zag Groenendijk in Almelo al een ander ADO. ,,Meer dan het spel dat we daar lieten zien, kan ik van mijn ploeg niet vragen in een uitwedstrijden.” Groenendijk stelde toen voorin drie snelle mannen op: Sheraldo Becker, Melvyn Lorenzen en Elson Hooi. De kans is levensgroot dat hij morgen in de punt van de aanval kiest voor Erik Falkenburg, die vanwege een botsing een bloedende neus overhield aan de wedstrijd tegen FC Emmen.

Op de training vandaag demonstreerde Falkenburg al met een masker te kunnen scoren, zelfs met het hoofd. ,,Een neusje voor de goal, dat is aangeboren”, vervolgt Groenendijk. De ADO-trainer hoopt dat zijn selectie in de laatste week van de transfertermijn nog wordt verrijkt met een spits een rechtsback. ,,Het is alleen niet zo dat we op een knop drukken en het is geregeld.”



Als Danny Bakker niet fit genoeg is om te spelen, dan wordt zijn plek op het middenveld overgenomen door John Goossens.