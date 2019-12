Groenendijk bij ADO net niet in top 3, maar wel vaker op de bank dan Steijn

Ernst Happel (210 duels)

Geen trainer die ADO in de eredivisie langer onder zijn hoede had dan Happel. De legendarische Oostenrijker won 90 van zijn 210 competitiewedstrijden in Den Haag (43 procent) en pakte – omgerekend naar drie punten voor een overwinning – gemiddeld 1,58 punt per duel. Onder Happel stond ADO vier keer in de bekerfinale. Alleen de editie van 1968 werd gewonnen.

Volledig scherm Ernst Happel in 1968 als trainer van ADO. © ANP

Rinus Loof (182 duels)

Loof speelde maar liefst 20 jaar in het eerste van ADO (1933 en 1953) waarmee hij in 1942 en 1943 landskampioen werd. Na zijn actieve loopbaan werd hij trainer. Onder Loof promoveerde ADO in 1957 naar de eredivisie. Hij bleef tot 1962 trainer bij de Haagse club.

Volledig scherm Rinus Loof in 1979, toen als elftalleider in Den Haag.

Václav Jezek (102 duels)

Cijfermatig de beste trainer die ADO ooit heeft gehad, want onder Jezek won ADO tussen 1969 en 1972 vaker wel dan niet (52 van de 102 wedstrijden in de eredivisie). Met de Tsjech op de bank pakten de Hagenaars 1,82 punt per duel. In 1971 leidde hij ADO naar de derde plaats in de eredivisie. Dichter bij de titel is de club sindsdien nooit meer geweest.

Volledig scherm Václav Jezek.

Fons Groenendijk (96 duels)

Groenendijk had in de top-3 van langstzittende ADO-trainer gestaan als hij het seizoen had afgemaakt. Maar net als zijn voorganger Zeljko Petrovic sneuvelde de oud-speler van de club vroegtijdig. Onder Groenendijk, die in 2018 met ADO de play-offs voor Europees voetbal haalde, pakte de ploeg 1,29 punt per wedstrijd. Van de 96 eredivisiewedstrijden won hij er 34.

Volledig scherm Fons Groenendijk. © ANP Sport

Maurice Steijn (95 duels)

Steijn werd in 2011 de opvolger van John van den Brom, die zich met ADO had geplaatst voor Europees voetbal. De Hagenaar kon dat succes geen vervolg geven (1,03 punt per wedstrijd). Steijn werd met ADO vijftiende en negende. In zijn derde seizoen haalde hij het einde niet. In februari 2014 werd hij na een nederlaag tegen Heracles ontslagen.