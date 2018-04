Groenendijk: FC Twente gevoel geven dat er niets te halen valt

Door Wietse Dijkstra Als geen ander weet Groenendijk hoe hoog de nood bij FC Twente momenteel is. Vorig seizoen zat hij met ADO volop in de stress. ,,Mensen die dat niet meemaken weten niet wat het inhoudt om tegen degradatie te vechten. Daar dag en nacht mee bezig zijn, is een heel andere druk dan spelen om play-offs Europa. Dat is veel leuker. Het is Sinterklaas-spanning. ‘Leuk, er komt weer een wedstrijd aan.’ Als het mes op je strot staat, is het toch anders.’’

ADO zal er tegen FC Twente vanaf de eerste minuut moeten staan, meent Groenendijk. ,,Beetpakken en niet meer loslaten’’, luidt zijn devies. ,,Je moet FC Twente meteen het gevoel geven dat er niets te halen valt. Dat ze niet vertrouwen kunnen tanken. We willen voorkomen dat ze in de wedstrijd kunnen groeien. De ploeg weet dat. Daar zijn we hele week mee in de weer. Dan is het afwachten welke reactie we krijgen van de groep. Ze hebben vorige week een goede reactie gegeven in Utrecht. Met name de tweede helft was uitstekend. Dat willen we graag een vervolg geven.’’