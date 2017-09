Groenendijk: Immers wil ongelooflijk graag

Lex Immers hoopt morgenavond met ADO terug te keren in de Kuip. Maar of de middenvelder tijdig fit is voor het bekerduel met zijn oude club, is nog de vraag. Met het oog op de belangrijke competitiewedstrijd tegen Sparta wil trainer Fons Groenendijk geen onnodige risico’s nemen met zijn routinier.

Door Wietse Dijkstra

Na de laatste training, die gisteren in verband met Prinsjesdag pas om 18.00 uur begon, wil Groenendijk in overleg met de medische staf de knoop doorhaken. Immers raakt zondag tegen Ajax al vroeg geblesseerd aan zijn enkel en scheenbeen. Desondanks werd hij pas in de rust naar de kant gehaald.

,,Lex wil ongelooflijk graag’’, aldus Groenendijk. ,,Zelfs zo graag dat we de eerste helft zondag heel lang hebben getwijfeld. Ik had hem eerder moeten wisselen. Dit kostte ons bijna de wedstrijd, want we hebben ook fases bijna met tien man gespeeld tegen Ajax. Ik heb dat risico genomen. Maar in de rust heb wel gezegd ‘Lex, we gaan stoppen nu, dit gaat ons niet verder helpen’. Dat begreep hij zelf ook wel.’’

Immers is het enige vraagteken in de selectie van ADO, dat waarschijnlijk de rest van het seizoen niet meer kan beschikken over Ricardo Kishna. Groenendijk is niet van plan om spelers rust te gunnen. ,,Het is heerlijk om in de Kuip te voetballen, dat blijft toch het mooiste stadion. Ik zie altijd kansen. Dat heeft te maken met het vertrouwen dat ik heb in mijn spelers. Op een goede dag kunnen we veel.’’

Poppenkast

Anders dan in andere jaren bij ADO blijft de eerste keeper in het bekertoernooi gewoon staan. Groenendijk: ,,Dat soort dingen vind ik altijd zo’n poppenkast. Moet ik dan een keeper die in een bloedvorm is in één keer aan de kant zetten? Ik zie dat niet zo. Ik heb die afspraken zelden gemaakt als trainer en die maak ik nu ook niet. Ik stel gewoon Robert Zwinkels op.’’