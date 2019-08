Groenendijk raakt niet in paniek: ‘Dat is de grootste onzin’

In het derde seizoen dat Groenendijk vanaf de eerste dag voor de groep staat in Den Haag, is het weer hetzelfde liedje. Spelers vertrekken, de competitie begint en de vervangers zijn nog niet aanwezig. Dat is ook nu het geval en daarbij is er een aantal blessures. Basisspelers Dion Malone en John Goossens zijn weliswaar weer fit, nu is de inzetbaarheid van Lex Immers en Milan van Ewijk weer twijfelachtig. Daarnaast is Nasser El Khayati vanwege transferperikelen nog altijd afwezig. Ondanks het binnenhalen van Michiel Kramer en deze week Bilal Ould-Chikh heeft ADO de selectie ook nog lang niet compleet, schetst trainer Fons Groenendijk. ,,Het moet nog groeien, dat is heel duidelijk. Wij kopen geen spelers, dus moeten langer wachten en geduld hebben. Dat is niet eenvoudig, maar ik weet wel dat er straks weer een veel beter ADO staat.”

Het is een positieve gedachte waar de trainer zich aan vasthoudt. Ook omdat hij inmiddels niet anders gewend is. ,,De ervaring leert mij dat ik niet te snel ongerust moet raken. Al willen mensen mij vaak die kant op duwen. Het woord paniek is al gevallen. Dat is de grootste onzin. Wij verloren twee jaar geleden de eerste drie wedstrijden, maar plaatsten ons voor de play-offs voor Europees voetbal. Laten we met zijn allen niet gek gaan doen als we een wedstrijd van FC Utrecht verliezen.”



Voor PSV-uit toont Groenendijk zich dan ook strijdbaar, al won ADO daar slechts één keer deze eeuw. ,,We gaan onze huid zo duur mogelijk verkopen in Eindhoven, want ik zie altijd kansen. Ik heb PSV een paar keer gezien. Een topploeg, alleen nog niet in al te beste doen. Er is altijd wat mogelijk en dat hebben we vorig jaar wel bewezen. We wonnen op het eind bij AZ, van FC Utrecht en bij Feyenoord. Het moet dan wel meezitten en daar gaan we naar op zoek.”