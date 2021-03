Groningen in vorm op bezoek bij RKC

Jubileumdu­el levert Ten Hag drie records op: coach wil ‘geschiede­nis schrijven’

15 maart In zijn honderdste eredivisieduel als trainer van Ajax zag Erik ten Hag zijn ploeg hem in Zwolle (0-2) drie records bezorgen: het hoogste aantal punten, de meeste zeges en meeste goals. ,,Records zijn mooi, maar we willen een team dat blijft en geschiedenis schrijft.”