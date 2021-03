Grote groep Vitesse-supporters geeft spelers vurig onthaal

Vanavond tegen Vitesse Als De Koning in de Kuip staat met VVV, zit pa trots voor de tv: ‘Dat zou toch wat zijn hè’

17:38 Een mooi afscheid gloort voor Hans de Koning als hoofdtrainer van VVV-Venlo. Handhaving in de eredivisie ligt binnen handbereik. En winst in de halve finale van de TOTO KNVB-beker tegen Vitesse, vanavond (21.00 uur) in de Gelredome, zou betekenen dat de Limburgse club voor het eerst sinds 1959 die prijs kan bemachtigen.