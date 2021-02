Grote meneer, normale gast en een oermens met een mooi lichaam: de carrière van Ron Vlaar

Door Nik Kok



De tackle op Lionel Messi is er een op volle snelheid. Op het hoogste platform denkbaar was Ron Vlaar die dag in 2014 op zijn best. Op een toernooi waarin hij er nog één keer alles uitperste. Hij leefde er maniakaal naartoe, zo zei hij later. Met sportpsychologieboeken en al. En van veel hoogtepunten uit zijn carrière heeft hij geen foto’s, maar van die geslaagde tackle op Messi hangt er thuis in Weesp een aan de muur. ,,Op een papiertje gewoon hoor, maar toch.”