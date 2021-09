Gudde over gooien met bierbekers: ‘Ophangen netten zou oplossing kunnen zijn, maar liever niet’

Gudde somde op waarom de wedstrijd voor FC Groningen was mislukt. ,,Punt 1 is dat het lijkt of er een beker vol met bier tegen het hoofd van de keeper van Vitesse komt. Dat weten we nu nog niet en dat gaan we onderzoeken. We gaan kijken of we diegene die de beker gooide, kunnen identificeren en uiteraard een passende straf kunnen opleggen.”