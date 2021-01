Gudmundsson blijft bij AZ na vertrek Druijf

Nu Ferdy Druijf is vertrokken bij AZ mag Albert Gudmundsson niet meer weg bij de club. Dat is de IJslander te kennen gegeven door AZ-trainer Pascal Jansen. Beide spelers waren ontevreden over een gebrek aan speeltijd.

Gudmundsson werd vanwege zijn houding door trainer Pascal Jansen zelfs even naar Jong AZ teruggezet. Afgelopen woensdag stond hij in de gewonnen wedstrijd tegen PSV vrij verrassend ineens weer in de basis en nu Druijf het seizoen afmaakt bij KV Mechelen blijft hij dus in Alkmaar. ,,Mocht Myron Boadu wegvallen in de spits dan kan Albert daar ook spelen”, zo legde Jansen uit in het persmoment voor de wedstrijd tegen ADO Den Haag van zaterdag.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Jansen ziet het als een grote uitdaging om zijn elftal na de winst tegen PSV (3-1) en voor het bekerduel met Ajax weer optimaal voor te bereiden op de competitiewedstrijd tegen ADO. ,,En dat doe ik door in elk geval te benoemen dat het de grote uitdaging is om hetzelfde op te kunnen brengen tegen op papier mindere tegenstanders en er voor te zorgen dat de wedstrijd tegen PSV in elk geval niet voor niks is geweest.”

Volledig scherm © ANP

AZ heeft een subliem moyenne tegen topclubs de laatste jaren maar verloor vooral dit seizoen al een karrenvracht aan punten tegen op papier mindere tegenstanders. ,,Dat is frustrerend”, erkent Jansen. ,,Onze spelers zijn de afgelopen jaren international geworden en kregen van andere internationals die wel al eens kampioen zijn geworden dat zij juist de titel hebben gepakt door duels tegen kleinere clubs te winnen. Het is voor ons ook de grootste valkuil ook voor de wedstrijd van zaterdag en menselijk ook wel want mijn spelers zijn geen robots.”

Jansen bereidt zich alvast voor op een wedstrijd waarin zijn spelers waarschijnlijk weer minder ruimte zullen krijgen als tegen PSV. Dat laatste lijkt AZ beter te liggen. ,,En daarom moeten we ervoor zorgen dat onze intensiteit hoog is. Hoger dan in het gelijkspel tegen PEC Zwolle van afgelopen zaterdag.”