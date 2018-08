'Gutiérrez altijd vaderfiguur geweest voor Lozano'

Zesde Mexicaan bij PSVMet de 23-jarige Mexicaan Érick 'Guti' Gutiérrez heeft PSV de beste vriend én aangever van Hirving ‘Chucky’ Lozano in huis gehaald. ,,Voor Guti steek ik mijn handen in het vuur," zegt zijn voormalig trainer Hans Westerhof.

PSV had de linksbenige middenvelder al langere tijd op de korrel. De onderhandelingen met zijn club Pachuca verliepen echter moeizaam. De Mexicanen vroegen aanvankelijk zestien miljoen euro voor de negenvoudig international, maar waren op het laatste moment toch bereid te zakken. PSV betaalt bijna zes miljoen euro voor Gutiérrez, een bedrag dat met bonussen nog zou kunnen oplopen tot acht miljoen.

Volledig scherm Hirving Lozano (l) dolt tijdens het WK met zijn maatje Gutiérrez . © AFP Dat kon wel eens een koopje zijn, want volgens Hans Westerhof, ex-trainer van PSV en Pachuca,heeft de landskampioen met de linkspoot een geweldige slag geslagen. ,,Ik prijs niemand de hemel in als ik niet overtuigd ben, maar voor Guti steek ik mijn handen in het vuur’’, zegt de man die een jaar geleden al riep dat PSV Gutiérrez moest halen.

Westerhof ziet de linkspoot als de natuurlijke opvolger van Andrés Guardado. Zowel bij PSV als de nationale ploeg van Mexico. ,,Guardado is een stabiele, intelligente jongen. Dat is Guti ook. Hij is een verbindingsspeler die het spel kan verdelen. Je kan altijd de bal aan hem kwijt, hij zal hem nooit verliezen. Maar hij heeft ook een geweldige steekpass. Ik snap heel goed dat Chucky blij is met zijn komst. Als er één speler is die hem weg kan steken, dan is hij het wel.’’

Omdat Pachuca vannacht Nederlandse tijd een bekerwedstrijd speelde en de club vlak voor de aftrap wel móest uitleggen waarom Gutiérrez buiten de selectie was gelaten, kwam het nieuws over de deal naar buiten toen de meeste PSV-supporters al in bed lagen. Lozano was ’s nachts nog wel wakker om zijn vriend via Facetime meteen welkom te heten.

In het geregisseerde gesprekje dat de Eindhovenaren postten vertelt de aanvaller wat Gutiérrez, die voor vijf jaar tekent, kan verwachten. ,,Je komt hier terecht bij een grote club’’, aldus Lozano. ,,Op dit moment staan we bovenaan. Vandaag hebben we ons geplaatst voor de Champions League. Ik wacht hier op je.’’

Gutiérrez antwoordt dat hij staat te popelen om herenigd te worden met zijn vriend. ,,Jij wil het beste voor mij en ik heb begrepen dat het een hele grote club is’’, zegt hij. ,,Jij gaat mij helpen met deze stap. Ik ben blij om daarheen te komen. We gaan samen weer een nieuw avontuur beleven. We moeten er van gaan genieten.’’

De 1,81 meter lange creatieve middenvelder werd geboren in Ahome, in het noord-westen Mexico, maar verhuisde al op zijn elfde naar de andere kant van het land nadat hij was gescout door Pachuca. Bij die club doorliep hij samen met Lozano de jeugdopleiding. Zowel binnen als buiten het veld waren de twee onafscheidelijk.

,,Vanaf hun elfde zagen ze elkaar dag en nacht, want de spelers in de jeugdopleiding van Pachuca wonen daar en gaan daar naar school’’, zegt Westerhof, wiens zoon Wout beide spelers een aantal jaren onder zijn hoede had in de jeugd. ,,Het was een geweldig koppel. Guti is altijd een vaderfiguur voor Chucky geweest. Hij nam hem altijd in bescherming.’’

Gutiérrez en Lozano stonden samen bij Pachuca 84 keer in de basis (39 keer winst, 19 keer verlies) in de Mexicaanse Primera Division. Lozano scoorde in die periode 31 keer, zes keer op aangeven van Gutiérrez, die zelf nog nooit een goal maakte na een assist van zijn vriend.

Na Carlos Salcido (2006-2010), Francisco ‘Maza’ Rodriguez (2008-2011), Andrés Guardado (2014-2017), Hector Moreno (2015-2017) en Lozano is Gutiérrez de zesde Mexicaan bij PSV. De nieuwe aanwinst is in de eerste plaats een passende speler die zich nadrukkelijk met het spel bemoeit, zo blijkt ook uit zijn statistieken. Gutiérrez, in 170 duels voor Pachuca goed voor 23 doelpunten en 26 assists, gaf dit seizoen in Mexico de meeste passes op de helft van de tegenstander (246). Daarnaast creëerden slechts drie spelers meer kansen dan Guti (17).