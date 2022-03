Guus Hiddink moet bij PSV klankbord voor Ruud van Nistelrooy worden

Als Fred Rutten vandaag of morgen zijn definitieve ja-woord geeft, kan PSV de nieuwe trainersconstellatie voor komend seizoen bekendmaken. Verwacht wordt dat de voormalig hoofdtrainer uit Overdinkel ‘ja’ zegt tegen het aanbod van PSV om assistent te worden, maar witte rook was er dit weekend volgens betrokkenen nog niet.

Extra voetbal-knowhow

Van Nistelrooy zelf heeft al aangegeven de klus tóch aan te durven, omdat aanstaand technisch directeur Marcel Brands hem heeft overtuigd en het nieuwe plaatje hem vertrouwen geeft. Met Brands en Rutten is er - als alles rondkomt ineens een portie extra voetbal-knowhow in Eindhoven. Van Nistelrooy voelde zich eerder dit jaar en vlak voor de kerst nog niet klaar voor een rol als hoofdcoach, maar stapt nu toch naar voren.

Trainersicoon

De voormalig topspits heeft af en toe al contact met Hiddink en dat zal zo blijven. De 75-jarige oud-coach is gestopt met zijn trainersloopbaan en hielp de meeste jonge PSV-trainers de afgelopen jaren al. Op het moment dat Phillip Cocu in het begin van 2014 vastliep, stak Hiddink de helpende hand toe en keerde de situatie prompt. Ook Ernest Faber kreeg als interim-coach advies van het trainersicoon. Mark van Bommel had daarvoor Bert van Marwijk aan boord, maar dat werd een echec omdat de oud-bondscoach in sommige fases nauwelijks aanwezig was.