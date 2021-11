Guus Hiddink wordt bij CBV de opvolger van Frank de Boer

Interview Het voetballe­ven van John Rep: ‘Cruijff was de beste, maar die eeuwige armgebaren...’

John Rep verheugt zich er bepaald niet op, zijn 70ste verjaardag van komende donderdag. Al prijst hij zich gelukkig dat hij nog gezond is. ,,Ik mankeer niets, maar je denkt er weleens over na hoor. Dat de naam Rep ook in het rijtje Cruijff, Suurbier, Keizer, Rensenbrink komt.’’

20 november