Hake aast op job Van den Brom: ‘FC Utrecht kent mijn ambitie’

Eredivisietopscorer Henk Veerman slaat terug naar Streppel: ‘Ik kreeg totaal geen vertrouwen’

9:30 Een opvallende invaller. Dat was Henk Veerman in zijn eerste periode bij SC Heerenveen. Twee jaar later is hij topscorer van de eredivisie en lijkt hij onmisbaar voor de Friezen. ,,Vertrouwen doet wat met een jongen, dat kun je wel zien.’’