Hake slaat zitting over: ‘Wij willen de play-offsfinale gewoon spelen’

De hele vrijdag staat bij FC Utrecht in het teken van het kort geding dat de club aan heeft gespannen tegen de KNVB, naar aanleiding van het verplaatsen van de play-offsfinale tegen Feyenoord van zaterdagavond naar zondagmiddag, 12.15 uur. Volgens de club is dat tegen de reglementen. Vanmiddag dient de zaak in Utrecht.

En wie er ook naar gevraagd werd na de training op Zoudenbalch, lachte de vragen over de zitting een beetje weg. Want ja, wat kun je als staflid of spelers anders doen afwachten en je voorbereiden op de wedstrijd? ,,Wij willen de wedstrijd gewoon spelen, absoluut”, benadrukte trainer René Hake wel. ,,Maar ik begrijp ook dat er gezocht wordt naar een soort van rechtvaardigheid. Die reactie vanuit de club en supporters begrijp ik heel goed.”

Joris van Overeem in duel met FC Groningen-speler Azor Matusiwa.

In theorie kan de finale op papier worden afgedaan en gaat het Conference League-ticket naar FC Utrecht. ,,Daar hou ik geen rekening mee”, aldus Hake. Op de vraag of dat een voldaan gevoel zou geven, hield hij zich op de oppervlakte. ,,Dat moet je me echt na die tijd vragen, misschien wel een paar dagen erna. Wij richten ons nu op de wedstrijd en dan wil je uiteindelijk met je spelers hetgeen doen wat je moet doen en dat is voorbereiden hoe we van Feyenoord kunnen winnen. Dát voert de boventoon. Je kunt er niet omheen dat er over de zitting wordt gesproken, maar de jongens hebben vooral heel veel zin in de wedstrijd. We willen heel graag de ontwikkeling van het team dit jaar verder gestalte geven en belonen.”

In elk geval beschikt Hake over een nagenoeg fitte selectie, zoals bij de gewonnen halve finale tegen FC Groningen (1-0). Alleen Moussa Sylla ontbrak vandaag omdat hij ziek is. Zo’n grote groep biedt de Utrechtse burger in elk geval moed richting de finale. Daar wil de club afrekenen met wat revanchegevoelens nadat vorig jaar de bekerfinale tussen Feyenoord en FC Utrecht niet gespeeld werd en het Europa League-ticket naar de Rotterdammers ging.

,,Die revanchegevoelens zijn er en dat is goed, maar die moeten niet de boventoon voeren. We moeten ons vooral richten op de manier waarop we deze wedstrijd gaan spelen om uiteindelijk resultaat te halen. De emoties eromheen moeten we op een goede manier gebruiken”, vindt Hake, die zelf overigens niet gaat zitten voor de livestream van de rechtbank vanmiddag. ,,Ik krijg vanzelf wel bericht, ik kan er toch niks aan doen. Ik hoor wel wat er besloten wordt.”