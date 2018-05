Hakim Ziyech gaat uit van vertrek bij Ajax

Door Daniël Dwarswaard



Ziyech zegt in een interview met deze krant dat hij is uitgeleerd. ,,Ik heb een nieuwe uitdaging nodig. Op een gegeven moment is het tijd om te gaan. Natuurlijk heb ik ook mindere wedstrijden gespeeld, maar ik voel gewoon dat ik een trigger nodig heb in een andere omgeving.’’



Ajax moet wel mee willen werken aan een vertrek aangezien Ziyech een doorlopend contract heeft. ,,Absoluut, maar daar zie ik het niet fout gaan’’, aldus de Marokkaans international. ,,Toen ik hier kwam heb ik al gezegd dat ik na twee jaar eventueel verder wilde kijken. Ik heb daar nu ook met Marc (Overmars, directeur spelerszaken, red.) over gesproken. Als alles klopt voor Ajax en voor mij dan zie ik het niet stuklopen.’’



Ziyech is dit seizoen door een deel van het Ajax-publiek uitgefloten. Nadat Ajax had verloren van PSV, dat die middag kampioen werd, wachtten boze supporters de spelersbus op. Ziyech werd zelfs fysiek belaagd. Heeft dat een rol gespeeld voor zijn toekomstplannen? ,,Nee, als dat niet was gebeurd, had ik er hetzelfde over gedacht.’’



Lees zaterdag in deze krant het uitgebreide interview met Hakim Ziyech.