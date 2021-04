Haller: ‘Je sterft niet met een trofee op zak, maar met herinneringen in je hoofd’

Sébastien Romain Teddy Haller is hard op weg om in recordtijd de Nederlandse dubbel te veroveren. Nog geen vier maanden nadat Ajax een recordsom overeenkwam met West Ham United om de stoelendans in de punt van de aanval te beëindigen, heeft de Franse Ivoriaan al de KNVB-beker op zak en is hij morgen (minimaal) officieus kampioen als AZ wordt verslagen. In achttien duels was Haller bij nagenoeg evenveel goals betrokken.