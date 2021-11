Haller levert unieke prestatie met negen goals in eerste vijf Champions League-duels

Sébastien Haller schreef vanavond met zijn twee doelpunten voor Ajax tegen Besiktas (1-2) historie in de Champions League. Sinds de oprichting van het toernooi in 1992 was er nooit eerder een speler die maar liefst negen treffers maakte in zijn eerste vijf wedstrijden.

Delen per e-mail

De Ivoriaans international neemt het record over van Erling Haaland, die namens Borussia Dortmund acht keer trefzeker was in zijn eerste vijf optredens. Harry Kane en Diego Costa kwamen tot zeven goals.

Extra opvallend is dat Haller in al zijn wedstrijd tot nu tot scoren kwam. Alleen Alessandro Del Piero (1995), Diego Costa (2014) en Haaland (2019) wisten ook bij hun eerste vijf wedstrijden in het miljoenenbal telkens minimaal één keer te scoren.

Ook in de recordboeken van Ajax heeft de geboren Fransman inmiddels een plekje veroverd. Met zijn negen goals evenaart hij nu al Jari Litmanen als speler met de meeste treffers in een Champions League-seizoen. Met nog een groepsduel te gaan, en daarna de knock-outfase, is de kans levensgroot dat hij de Fin nog voorbij gaat steken.

Ronaldo en Messi

Haller zal er sowieso op gebrand zijn om zich in de laatste groepswedstrijd tegen Sporting CP (7 december) nogmaals te laten gelden. Hij kan dan in de voetsporen treden van Cristiano Ronaldo (11x, 2015/16,) Robert Lewandowski (10x, 2019/20) en Lionel Messi (10x, 2016/17), de enige spelers die meer dan negen keer tot scoren kwamen in de groepsfase van de Champions League. Met Lewandowski gaat Haller momenteel aan kop in het topscorersklassement van het huidige seizoen.

Ook Ajax kan zich over twee weken in een illuster rijtje voegen. Als de Amsterdammers ook hun laatste groepsduel winnen, volgen ze het voorbeeld van AC Milan (1992/93), Paris Saint-Germain (1994/95), Spartak Moskou (1995/96), Barcelona (2002/03), Real Madrid (2011/12 en 2014/15) en Bayern München (2019/20), die ook het maximale aantal van achttien punten wisten te vergaren. Ajax kan sowieso de eerste Nederlandse club worden die dat kunststukje uithaalt.

Bekijk de samenvatting van Besiktas-Ajax.