Handtekening nieuwe eigenaar Vitesse in september, club krijgt wel al armslag op de transfermarkt

Vitesse presenteert de nieuwe eigenaar in de eerste week van september. Maar de club krijgt nu al middelen om de selectie te versterken. Dat zal met huur worden. De tijd dringt, want de transferwindow sluit op 31 augustus.

Vitesse heeft een akkoord bereikt met de nieuwe eigenaar over ‘alle contractuele voorwaarden’, zo verklaart algemeen directeur Pascal van Wijk.



De directeur stelt dat er nog wel enkele zaken geregeld moeten worden. Vitesse wil vervolgens in de eerste week van september concreet naar komen. Dan ook worden alle documenten voor de overname aan de KNVB overhandigd. De licentiecommissie van de voetbalbond moet uiteindelijk fiat geven aan de overname.

Van Wijk spreekt ‘nadrukkelijk het vertrouwen uit in de toekomst van Vitesse’.

Oorlog

Vitesse krijgt een nieuwe eigenaar sinds het vertrek van de Rus Valeri Oyf, in maart, door de oorlog in Oekraïne. De oligarch heeft afstand gedaan van al zijn aandelen en scheldt een schuld kwijt van 155 miljoen. Die zat opgesloten in de brievenbusfirma Performance Management Holding BV.

Quote We willen onze achterban zo goed mogelijk op de hoogte houden. Dat bleek lastig, maar we hopen op begrip Pascal van Wijk, Directeur Vitesse

Het proces rond de overname stelt het geduld van de aanhang danig op de proef. Omdat Vitesse ook nog eens een dramatische start kent in de eredivisie, met nul punten uit drie wedstrijden, heerst er onrust in Arnhem.

Van Wijk heeft alle begrip. ,,We willen onze achterban zo goed mogelijk op de hoogte houden. Dat bleek lastig, maar we hopen op begrip. We hebben te maken met vertrouwelijkheid van zaken en juridische afspraken.” Hij doelt op geheimhoudingsplicht.

Transfermarkt

Nu er een akkoord is, met financiële zekerheid, kan Vitesse ook daadkracht tonen op de transfermarkt. Daar moet de komende dagen een inhaalslag worden gemaakt. Technisch directeur Benjamin Schmedes wil nog drie tot vier spelers aantrekken, om de selectie op peil te brengen. De eerste versterking is al binnen. Dat is de Poolse international Kacper Kozlowski. ,,Gezien de beperkte tijd in de transferwindow, gaan we met name over tot de huur van spelers”, stelt Van Wijk.

Textor en Platek niet

Sinds de exit van Oyf in maart gonst het van de overnamegeruchten rond Vitesse. Zo zijn de City Group (Manchester City), Red Bull (RB Leipzig), de Amerikaanse familie Platek (Spezia) en Qatar Sports Investments (Paris Saint-Germain) al genoemd.

John Textor, eigenaar van eigenaar van Botafogo in Brazilië en Olympique Lyon in Frankrijk en mede-eigenaar van de Engelse club Crystal Palace is in elk geval geen kandidaat. Dat heeft hij zelf gemeld. Ook de Plateks zijn niet in beeld.