Hans Kraaij Jr. blikt vooruit op KKD: 'De Graafschap wordt kampioen, Almere verrast’

,,Mag ik drie namen noemen? Jamie Jacobs gaat opnieuw een geweldig jaar draaien op het middenveld bij Cambuur, een fantastische speler is dat. Net als aanvaller Joël Zwarts van Excelsior, trouwens. Die twee spelen volgend jaar bij sterke eredivisieclubs, daar ben ik van overtuigd. Let vooral ook op Kaj de Rooij, een negentienjarige buitenspeler van FC Eindhoven. Geloof me: dit is het laatste jaar dat we van hem kunnen genieten in de Keuken Kampioen Divisie. Echt belachelijk dat geen eredivisieclub hem oppikt, trouwens. Ze scouten over heel de wereld, maar er loopt in Eindhoven een enorm talent rond die ze niet zien. Als ik Heerenveen een tip mag geven: haal hem als vervanger van Chidera Ejuke (voor 12 miljoen vertrokken naar CSKA Mosukou, red.). Dan stuur ik ze later wel een rekening voor deze tip, haha!’’