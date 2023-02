Hans Westerhof (74) moet FC Groningen als adviseur technische staf helpen in strijd tegen degradatie

De club uit Groningen staat er momenteel niet goed voor in de eredivisie met dertien punten en een daarbij behorende zeventiende plek. Het is dit seizoen onrustig in de Euroborg. In november werd Frank Wormuth enkele maanden na zijn komst ontslagen en vorige week nam FC Groningen afscheid van Mark-Jan Fledderus als technisch directeur. Op voorspraak van Van der Ree is Westerhof benaderd om de technische staf te helpen de rest van het seizoen.

FC Groningen zet alle zeilen bij

Algemeen directeur Wouter Gudde zegt in een persbericht alles te willen doen om FC Groningen voor de eredivisie te behouden. ,,We hebben daarbij ook aan de technische staf gevraagd waarmee wij hen kunnen helpen. Hans was al een klankbord voor Dennis en hij gaf aan graag nog meer gebruik te willen maken van de ervaring en senioriteit van Hans. Wij zijn daarop met hem in contact getreden en Hans heeft zich bereid verklaard de club en Dennis te willen helpen.”

Van der Ree kent Westerhof nog van de cursus Coach Betaald Voetbal. ,,Ik heb een heel goed gevoel bij hem en hij is natuurlijk goed bekend met en bij FC Groningen. Ik wilde graag van zijn expertise gebruik maken en ben heel blij dat het gelukt is om Hans aan de technische staf toe te voegen.”

Westerhof helpt graag

Westerhof zelf predikt een rol op de achtergrond. ,,Het doel is FC Groningen in de eredivisie te houden en ik voel er weinig voor om mezelf te positioneren. Mijn rol is ondergeschikt. Via Dennis ben ik gevraagd te helpen en als hij en de club denken dat ik daar een goede rol in kan spelen, dan doe ik dat graag.”

Westerhof was van 1988 tot 1992 en 1994 tot 1997 trainer van de Groningers. In het seizoen 1990/1991 leidde hij zijn club naar de derde plaats in de Eredivisie, het beste resultaat van Groningen ooit.

De cijfers van de eredivisie

Bekijk onderaan dit artikel alle video’s over de eredivisie, alle uitslagen, het programma, de stand en alle statistieken (topscorers, gele en rode kaarten en assists). Check hier ons matchcenter!

Goal Alert

Mis geen goal: installeer gratis Goal Alert en ontvang tijdens wedstrijden binnen vijf minuten een melding én een video van elk doelpunt van je aangevinkte club. Volg ook al het (internationale) voetbal van vandaag in ons live voetbalcenter.

Programma eredivisie

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Stand eredivisie

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Statistieken eredivisie

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.