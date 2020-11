Haps na lofzang Advocaat: ‘Ik denk dat ik best bij Oranje pas, maar ben er niet mee bezig’

PSV zet zichzelf na rust voor schut tegen PAOK: evenaring negatief record uit 1955

5 november PSV heeft een flinke tik gekregen in zijn derde groepswedstrijd in de Europa League. PAOK Saloniki maakte na rust gehakt van de Eindhovenaren, die in een tijdsbestek van twintig minuten vier goals om de oren kregen en met 4-1 verloren. Die vier goals in twintig minuten waren een evenaring van een negatief record uit 1955.