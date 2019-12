Harde kern PSV zingt ontslagen Van Bommel toe: ‘Een clubicoon laat je niet vallen’

Hartspier­ont­ste­king ontdekt bij Blind: ‘Belang­rijk­ste is dat ik me nu goed voel’

17:02 Er is een hartspierontsteking geconstateerd bij Daley Blind. Dat laat Ajax weten op de clubwebsite. De ontsteking werd ontdekt bij de onderzoeken die gedaan werden naar aanleiding van de duizeligheid in het Champions League-duel tussen Ajax en Valencia in de Johan Cruijff Arena.