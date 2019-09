Hattrick in Tallinn brengt Memphis naast Van Persie

Door Daniël Dwarswaard

Robin van Persie is topscorer aller tijden van het Nederlands elftal met vijftig doelpunten. Hoeveel doelpunten hij had gemaakt na vijftig interlands? Negentien stuks. Memphis staat nu op zestien goals in het shirt van Oranje. Dus: áls Memphis het vanavond op zijn heupen heeft, ligt hij precies op koers in de ‘Van Persie-index’. Oftewel: bij een hattrick heeft ook Memphis na vijftig interlands negentien goals gemaakt. Geen gemakkelijke opdracht natuurlijk. Ga maar na: de laatste hattrick in het Nederlands elftal kwam op naam van, jawel, Robin van Persie. Dat was in 2013 tegen Hongarije toen Van Persie Patrick Kluivert afloste als topscorer aller tijden van het Nederlands elftal. Dat vierde hij toen samen met Kluivert die als assistent van bondscoach Louis van Gaal op de bank zat.