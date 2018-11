Hattrick Veldwijk houdt Sparta aan kop

Leeuwinnen met één been op WK na knappe zege op Zwitsers

22:30 Het Nederlands vrouwenelftal heeft vanavond een grote stap gezet naar kwalificatie voor het WK in Frankrijk volgend jaar. In Utrecht werd Zwitserland met gemak aan de kant gezet. Na rust werd het verschil in kwaliteit duidelijk in de uitslag tot uitdrukking gebracht: 3-0.