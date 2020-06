Heel Bedum praat over terugkeer Robben: ‘Hij is zo gewoon gebleven, dat is de sleutel van zijn succes’

Door Sander de Vries



Gerrit Koning heeft, net als alle horecaondernemers, weleens betere tijden gekend. En dan is elke steun welkom. Of het nu van de stamgast, een toevallige passant of een van Nederlands beste voetballers ooit is. ,,Ja”, zegt de eigenaar van grandcafé Koning, gelegen in het centrum van Bedum. ,,Arjen stuurde me onlangs een appje. Hoe het met me ging in deze crisistijd.”



Het is tekenend voor het karakter van de 96-voudig international, zegt Koning. Bijna twee decennia was Arjen Robben een vast gezicht in het mondiale topvoetbal. Maar alle prijzen, het geld, de roem en aandacht veranderden zijn persoonlijkheid niet. ,,Arjen is nog steeds een goede, normale en nuchtere vent die interesse toont in zijn medemens”, zegt Koning.