'Heel gek als we ineens Engeland van de mat hadden gespeeld'

Over zijn achterhoede was Koeman tegenover Veronica het beste te spreken. ,,De organisatie achterin was goed, Engeland heeft ook niet veel gecreëerd. De achterste drie stonden goed en Hans Hateboer was ook meer dan voldoende. Matthijs de Ligt vond ik eigenlijk de beste man op het veld. We zullen maandag tegen Portugal niet met dezelfde elf starten, maar ik zie geen aanleiding om van systeem te veranderen. We moeten wel kijken hoe we het met name aanvallend gaan neerzetten.''