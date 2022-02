Heel wat Brazilianen bij PSV hadden duwtje in de rug nodig, Mauro Júnior moet eerder afgeremd worden

Video Deceptie voor Ajax in Deventer, stug Go Ahead Eagles doet PSV een plezier

Ajax heeft in Deventer de eerste nederlaag van 2022 geleden. Het gepromoveerde Go Ahead Eagles was voor het eerst deze eeuw te sterk voor de Amsterdammers, waardoor de spanning in de strijd om de landstitel volledig terug is: 2-1. PSV staat nu weer twee punten achter op Ajax, maar moet woensdagavond zelf naar Deventer voor een plek in de bekerfinale.

27 februari