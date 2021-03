Heerenveen aast in halve finale TOTO KNVB Beker op stunt tegen Ajax

Samenvatting Vitesse hoopt op fans bij bekerfina­le in De Kuip: ‘We kijken naar eventuele mogelijkhe­den’

11:09 Vitesse hoopt dat op zondag 18 april supporters het stadion in mogen bij de bekerfinale in De Kuip. De Arnhemse club, die zich dinsdag plaatste voor de eindstrijd door VVV-Venlo met 2-0 te verslaan, weet echter dat het daarvoor afhankelijk is van versoepelingen van de overheid.