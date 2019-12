Heerenveen en Vitesse verder in KNVB-beker, exit Excelsior

Go Ahead Eagles stunt wéér bij FC Twente

20:40 Voor FC Twente is het bekertoernooi voorbij. De eredivisionist verloor voor eigen publiek van Go Ahead Eagles, de nummer zes van de eerste divisie: 2-5. Ook vorig jaar - in november - stuntte Eagles in het bekertoernooi tegen de Tukkers. Het werd toen 0-1 in Enschede.