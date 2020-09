Heerenveen heeft nog aanwinsten nodig om uit de problemen te blijven

Vermoedelijk zien we zaterdag zes nieuwe gezichten in het basiselftal bij SC Heerenveen, vergeleken met de seizoensafsluiter in maart tegen Ajax. Veel vervelender voor de Friezen is bovendien dat de selectie kwantitatief én kwalitatief is uitgehold. Sterspeler Chidera Ejuke vertrok voor zo’n 12 miljoen naar CSKA Moskou, maar van dat bedrag mag slechts een beperkt deel worden aangewend voor versterkingen. Heerenveen kampt namelijk al jaren met forse operationele verliezen. Vorig boekjaar bedroegen die zo’n 6 miljoen euro, terwijl de begroting nu wordt teruggeschroefd naar zo’n 11 miljoen.