Heerenveen sleept met tien man punt uit vuur tegen NEC en blijft ongeslagen

Voor Heerenveen is het de derde doelpuntloze wedstrijd van het seizoen in de eredivisie. De ploeg van trainer Kees van Wonderen is nog ongeslagen: negen punten na vijf wedstrijden. NEC heeft drie punten minder.

De kansen waren schaars in de eerste helft. Meestal was het Heerenveen dat in de buurt kwam van het Nijmeegse doel. Een schotje van Amin Sarr werd simpel gestopt door Jasper Cillessen, Sydney van Hooijdonk zag zijn inzet via NEC-verdediger Iván Márquez voorlangs gaan. Thom Haye trof in de 33ste minuut wel doel. Maar de man van de voorzet, Mats Köhlert, had buitenspel gestaan.

Volledig scherm Een duel. © ANP

Als NEC al gevaarlijk werd kwam dat meestal door Tavsan. Doelman Andries Noppert, met een voorlopige selectie voor Oranje op zak, tikte kort na rust een schot van de aanvaller uit de kruising. Tavsan was na een uur slachtoffer van een wilde actie van Halilovic. De Kroaat kreeg eerst geel, na ingrijpen van de VAR werd dat rood. Trainer Kees van Wonderen reageerde en haalde Van Hooijdonk naar de kant voor middenvelder Simon Olsson.



Heerenveen zakte in en het was NEC dat via Landry Dimata tien minuten voor tijd de beste kans kreeg. De Belg kopte net naast.

Volledig scherm Een duel. © ANP

