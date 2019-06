Heerenveen verguld met technische staf: ‘Hier zit alles in’

,,Ik ben super blij met de kans van deze club”, zei Johnny Jansen, die eerder jarenlang in verschillende functies voor Heerenveen werkte. ,,Ik hoop iets moois met de rode brigade naast me neer te zetten. We willen zorgen voor een herkenbaar elftal, zodat er een klik tussen spelers en supporters ontstaat.”



Volgens technisch manager Gerry Hamstra heeft Heerenveen met dit drietal, aangevuld met keeperstrainer Raymond Vissers, een ‘complementaire’ staf samengesteld. ,,Hier zit alles in: jong elan, dna van de club en ervaring”, aldus Hamstra, die met dat laatste doelde op Spijkerman. ,,Met hem hebben we ervaring van buitenaf gehaald. Hennie is iemand die de klappen van de zweep kent en bij verschillende clubs goede én minder goede tijden heeft meegemaakt. Hij heeft een levenservaring en cv waar je u tegen zegt.”