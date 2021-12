Heerenveen verslaat stug De Treffers, Cambuur verliest in aanloop naar derby van NEC

Cambuurs tijdelijke hoofdtrainer Pascal Bosschaart liet met zijn opstelling duidelijk blijken waar zijn prioriteit deze week ligt. Niet bij het duel in de tweede ronde van de beker, want zijn ploeg speelde met liefst zeven invallers. Ook NEC-trainer Roger Meijer koos overigens voor een flink gewijzigd elftal.

De B-ploeg uit Nijmegen deed het een stuk beter dan die uit Leeuwarden. NEC stond na een ongelukkige actie van Maxim Gullit al na ruim een minuut op een 0-1 voorsprong. De Cambuur-verdediger verlengde een inzet van Ole Romeny in zijn eigen doel. Vlak voor rust kwam NEC via Dirk Proper op 0-2.

Met nog ruim een half uur te spelen deed invaller Sam Hendriks nog iets terug. Maar de verdiende overwinning van NEC kwam niet meer in gevaar.

Heerenveen

In tegenstelling tot Cambuur koos Heerenveen er niet voor om spelers rust te gunnen voor de derby. Trainer Johnny Jansen wilde tegen De Treffers niets aan het toeval overlaten en speelde daarom gewoon met zijn vrijwel sterkste opstelling.

Desondanks hadden de Friezen op eigen veld hun handen vol aan de nummer acht van de tweede divisie. Dat had voor een groot deel te maken met De Treffers-doelman Niels Kornelis, die uitgroeide tot de grote uitblinker van de avond. Waar de krachten bij de amateurs gaandeweg de tweede helft wegvloeiden, hield de 31-jarige keeper zijn ploeg keer op keer overeind.

Maar net op het moment dat Kornelis onpasseerbaar leek, sloeg Heerenveen toch nog toe. Invaller Siem de Jong liet de doelman een kwartier voor tijd op aangeven van Tibor Halilovic kansloos. Nadat Anthony Musaba voor een lege goal had gemist, maakte Joey Veerman er in de slotminuten nog 2-0 van.

Mist

DVS '33 won met 0-van hoofdklasser Achilles Veen. Het bekerduel in Brabant moest halverwege de tweede helft worden stilgelegd door scheidsrechter Luuk Timmer vanwege de dichte mis.

De bezoekers stonden toen al met 0-2 voor door goals van Nicky van Hilten en Ali Akla. DVS’33 is na Excelsior Maassluis de tweede amateurclub die zich voor de achtste finales van de KNVB-beker heeft geplaatst. De Zuid-Hollandse ploeg was afgelopen dinsdag in de tweede ronde met 1-0 te sterk voor FC Emmen.