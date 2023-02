Heitinga duidelijk over strafschoppen bij Ajax: ‘Verwacht dat we het daarvoor al beslissen’

In tegenstelling tot Union heeft Ajax voor de return in Berlijn (0-0) niet geoefend op het nemen van penalty’s. ,,Ik ga ervan uit dat we het daarvoor zullen beslissen”, stelde trainer John Heitinga, die erkende dat veel meer dynamiek vereist is om de tussenronde in de Europa League te overleven.

Urs Fischer, de coach die Union in vijf jaar van het tweede niveau naar de tweede plek in de Duitse Bundesliga loodste, bevestigde woensdag tijdens de persconferentie voor de return tegen Ajax speciaal geoefend te hebben op op het nemen van penalty’s. Hoewel beide clubs in het eerste deel van het tweeluik nog niet scoorden, gaat Heitinga ervan uit geen barrage vanaf elf meter nodig te hebben.

,,Ik ga ervan uit dat we het daarvoor beslissen en geen strafschoppen hoeven te nemen”, stelde Heitinga met een strakke blik, waarbij hij nog wel inging de rol van de keeper en de beste schutters. ,,De keepers zullen wel de informatie krijgen van onze keeperstrainer en als het toch zover komt, zullen de beste nemers als eerste nemen.”

Álvarez, Timber en Taylor ‘op scherp’ in Berlijn Edson Álvarez, Jurriën Timber en Kenneth Taylor kunnen zich geen kaart meer permitteren in Berlijn. Bij een nieuwe prent zijn ze geschorst voor het volgende Europese duel van hun club.

Om het niet tot een penaltyserie te laten komen, moet Ajax het Europa League-treffen in de reguliere speeltijd en anders in de verlenging beslissen. Daarvoor zijn goals nodig, daar waar Heitinga zijn ploeg in eigen huis zelfs geen schot op doel zag lossen tegen het compacte Union. ,,Het moet zeker anders. Die wedstrijd heeft ons een hoop informatie opgeleverd. Daarmee hebben we een plan gemaakt voor morgen. Daarin zullen we het vooral bij onszelf moeten zoeken, want Union zal het niet heel anders doen.”

Wat er dan anders moet? Heitinga: ,,We moeten zorgen dat we met veel positiewisselingen op beide flanken dynamiek krijgen. Dan dwingen we onze tegenstanders tot keuzes. De veldbezetting, het positie kiezen, zal daarin cruciaal zijn. Union is niet voor niets titelkandidaat in Duitsland. Ze zijn stug en hebben een sterk collectief. En wij willen aanvallend en aantrekkelijk spelen. Dan speel je ook met risico’s. Zij zetten op momenten agressief druk naar voren. Dan gaan er erin en eruit. Wij moeten zorgen dat we hun middenveld in beweging krijgen.”

Volledig scherm Edson Álvarez in Berlijn. © Pro Shots / Stefan Koops

Heitinga liet weten daar niet perse wissels voor hoeft toe te passen. ,,Meer dynamiek kan met dezelfde spelers maar ook met andere spelers”, hield de coach, die vorige week mandekker Calvin Bassey opstelde en schaduwspits Davy Klaassen op de bank hield, zijn kaarten tegen de borst.

Heitinga sloot niet uit nog gedwongen te worden tot een mutatie. Edson Álvarez viel tegen Sparta zondag (4-0) met schouderklachten uit. De Mexicaan trainde woensdagochtend een deel van de training met de groep mee, legde Heitinga uit. ,,Hij heeft het grootste gedeelte meegedaan. Daarover zullen we morgen een beslissing nemen.”

Volledig scherm © Pro Shots / Stefan Koops

