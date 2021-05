Heldenontvangst voor NEC-spelers bij terugkeer uit Almere

Bij aankomst werden fakkels en vuurwerk afgestoken en klonk gezang. De sfeer was uitgelaten en de politie was aanwezig, maar hield zich afzijdig.

Jeroen Rengers, voorzitter van de supportersvereniging, was aanwezig en sprak van een uitbundig onthaal. ,,Het is lang geleden dat we iets te vieren hadden bij NEC. Deze overwinning maakt enorm veel los. Dit waren ouderwetse taferelen.”

Door de ruime zege in Almere is NEC nog maar twee overwinningen verwijderd van een terugkeer naar de eredivisie. Donderdag is in Nijmegen Roda JC de tegenstander in de halve finale van de play-offs. In de finale wacht zondag de winnaar van het duel tussen NAC Breda en de nummer 16 van de eredivisie.