Henk de Jong dankbaar voor massale steun: ‘Niet normaal, het doet me zo ongelooflijk goed’

Henk de Jong heeft zijn dankwoord uitgesproken voor de massale steunbetuigingen aan zijn adres nadat bekend werd dat de coach van Cambuur een cyste in zijn hoofd heeft . ,,Het doet me zo ongelooflijk goed.”

In aanloop naar de Friese derby van het afgelopen weekend (die SC Cambuur met 1-2 verloor van SC Heerenveen) liet De Jong zich al even zien bij zijn spelersgroep, maar voorlopig moet De Jong zich laten vervangen door Pascal Bosschaart. Via social media deelde SC Cambuur een filmpje waarop de coach de fans toespreekt.

,,Lieve mensen, daar ben ik even weer. Ik moet jullie bedanken, ten eerste voor een fantastisch sportjaar. Wat we meegemaakt hebben met SC Cambuur is niet te beschrijven (inclusief een promotie naar de eredivisie, red.). Hoe we dat gedaan hebben met z'n allen. Dan waren jullie er niet, dan weer wel, maar jullie waren er altijd. De steun voelden we altijd. Daarvoor bedankt", aldus de 57-jarige coach.

Vervolgens spreekt De Jong ook zijn dank uit voor de steun die hij de afgelopen dagen gehad heeft van mensen van zowel binnen als buiten de club: ,,Je weet dat ik op dit moment in een lastige situatie zit. Ik heb zo ongelooflijk veel reacties gehad, niet normaal. Dat geeft zoveel steun voor ons allemaal hier. Ik ga alles lezen, maar het is voor mij niet mogelijk alles te beantwoorden, dat kost te veel energie, dat snapt iedereen ook. Ik wil wel iedereen bedanken, het doet me zo ongelooflijk goed. Namens mijn gezin wens ik jullie geweldige feestdagen en een heel goed 2022 en dan gaan we weer succesvol zijn met z'n allen.”

