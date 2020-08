Henk de Jong waarschuwt: 'De boel weer ongeldig verklaren zou funest zijn voor de bedrijfstak’

Rutte: burgemees­ters mogen fans verbieden

6 augustus Burgemeesters en voorzitters van veiligheidsregio’s mogen de aanwezigheid van supporters bij duels in het prof- en amateurvoetbal beperken of verbieden. Dat vertelde premier Mark Rutte vanavond op een persconferentie over het coronavirus, dat de laatste weken weer steeds meer mensen besmet.