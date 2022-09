Henk Fraser heroverweegt systeem van FC Utrecht: ‘Ben wellicht te overmoedig geweest’

Met een selectie die er nóg groter op is geworden, beseft FC Utrecht-trainer Henk Fraser wat er verlangd wordt tijdens de wedstrijd van morgenavond tegen Fortuna Sittard: drie punten. ,,Die druk leggen we onszelf op.”

Nee, is FC Utrecht-trainer Henk Fraser stellig, wanneer hem wordt gevraagd of de komst van nóg eens vier spelers geen kwestie van repareren is. Als je voetballers van het niveau Jens Toornstra (Feyenoord), Sean Klaiber (Ajax), Amin Younes (gehuurd van het Saoedische Ettifaq FC) en Naoki Maeda (gehuurd van het Japanse Nagoya Grampus) kunt halen, moet je dat eenvoudigweg doen vindt hij.

Lees ook Definitief: Sean Klaiber keert transfervrij terug van Ajax naar FC Utrecht

En bovendien: Younes daargelaten waren gesprekken met de nieuwelingen al ruime tijd gaande. ,,Maar dat er nu wat verwacht wordt van ons is logisch”, zegt Fraser. ,,Sterker: die druk leggen we onszelf op. Het zou raar zijn als wij niet geïrriteerd zouden zijn over de huidige klassering.”

Quote Ik sta nog steeds achter mijn manier van spelen, maar we hebben nu wel meerdere opties Henk Fraser

Toornstra maakte vorige week al zijn debuut, in de kansloos verloren wedstrijd tegen Ajax. Voor de andere drie geldt dat ze morgenavond voor het eerst kunnen opdraven onder Fraser. Ze zijn speelgerechtigd. De verwachting is dat Klaiber in elk geval zal starten. Grote vraag: in welk systeem gaat de coach spelen nu hij met Younes en Maeda spelers tot zijn beschikking heeft met wie hij ook voor een 4-3-3-samenstelling kan kiezen?

,,Weet je”, zegt Fraser. ,,In mijn keuze voor mijn systeem ben ik wellicht te overmoedig geweest. In de wijze zoals we speelden, deden we dat vaak goed. Alleen hielden we het meestal maar een half uur vol. Daarin moet ik kritisch zijn naar mezelf. Ik sta nog steeds achter die manier van spelen, en dat zullen we ook blijven doen, maar we hebben nu wel meerdere opties.”

Ondanks de komst van leiders als Toornstra en Klaiber, blijft Nick Viergever overigens gewoon aanvoerder van FC Utrecht.