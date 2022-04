Henk Fraser op verzoek FC Utrecht niet mee naar WK: ‘Dat was wel even slikken’

Henk Fraser is komend seizoen hoofdtrainer van FC Utrecht, waar hij een contract tot medio 2025 tekent. Hoewel de coach zelf dolgraag met Oranje mee naar het WK wilde als assistent-trainer van Louis van Gaal, gebeurt dit niet. Dit is hij tijdens de onderhandelingen met de club uit de Domstad overeengekomen.

,,Ik kan gaan werken bij de club waar ik gespeeld heb, waar ik een fantastische tijd heb gehad en die een fantastische ambitie heeft. Maar ik ga geen deel uitmaken van de groep die naar het WK gaat", zei Fraser bij ESPN op de rode loper voor aanvang van de première van de film ‘LOUIS’, die vanavond in theater Tuschinski in première gaat.

,,Dat was wel even slikken", voegde Fraser daaraan toe. ,,Dat was een voorwaarde. Getwijfeld? Het was een moeilijke keuze. Ik heb het fantastisch naar m’n zin, de bondscoach en de spelers zijn fantastisch om mee te werken. Maar aan de andere kant: ik kon naar de club die voor mij echt wel een droomclub is op basis van wat je ervaren hebt, de ambities die ze hebben. Dus achteraf gezien is het ook weer niet zo’n heel moeilijke keuze.”