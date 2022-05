Henk kreeg langste schorsing in het betaald voetbal: ‘Schrijf maar op dat ik hem in zijn kloten schopte’

Feyenoord ‘ontstemd en teleurge­steld’ in organisa­tie in Marseille: ‘Supporters liepen gevaar’

Feyenoord is ‘uitermate teleurgesteld’ en ‘zeer ontstemd’ over de organisatie rondom de fanzone en de wedstrijd tussen Olympique Marseille en Feyenoord, donderdagavond. ‘Helaas hebben we een extreem voorbeeld gezien van een bijzonder slechte wedstrijdorganisatie. Iets waar jullie helaas de dupe van waren’, schrijft directeur Dennis te Kloese aan de supporters.

6 mei