Henk ten Cate stopt voor 84-jarige moeder

,,Je kunt nooit nooit zeggen, maar zoals ik hier nu zit ,is dit mijn laatste job in het voetbal. Ik ga niet eens meer voor de televisie werken. Dit is het. Ik heb 47 jaar in het voetbal gewerkt en dat is veel. Ik denk dat het genoeg is geweest’’, aldus Ten Cate, die sinds begin 2016 werkzaam was in Abu Dhabi.



,,Mijn moeder leeft nog steeds. Ondanks haar 84-jarige leeftijd is ze nog gezond. De laatste maanden dacht ik: 'hoeveel tijd zal ik nog met haar hebben?' Zulke gedachten hebben bijgedragen aan mijn beslissing om te stoppen. Het was een moeilijk besluit. Het is nog steeds moeilijk.’’