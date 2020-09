Heracles boos op muitende Van der Water: ‘Puberaal gedrag’

Silvester van der Water was zondagmiddag de grote afwezige in Tilburg. De speler wilde niet in actie komen voor Heracles, omdat hij weg wil. Tot overmaat van ramp verloor de Almelose ploeg ook nog met 4-0 van Willem II en was de stemming na afloop allesbehalve vrolijk.

Het appje kwam zaterdagavond bij trainer Frank Wormuth binnen. Afzender was zijn speler Silvester van der Water, vorige week nog uitblinker tegen ADO Den Haag: „Ik kom niet naar het stadion trainer, ik speel niet mee.” Wormuth antwoordde: „Waarom? Ik begrijp het niet.” Daarna bleef het stil. „Ik heb geen teken van leven meer gekregen.”

Het ging in Tilburg na afloop maar even over de ruime nederlaag van Heracles tegen Willem II, de twee totaal verschillende gezichten die de ploeg liet zien en de drie goals tegen, meteen na rust. Onderwerp van gesprek was vooral de afwezigheid van Van der Water, die naar Orlando City wil. „Ik heb veel ervaring met puberaal gedrag”, zei Wormuth. „Dit gedrag kan echt niet, hij is profvoetballer.”

Geen geduld

Ook Tim Gilissen kon er niet over uit dat Van der Water zijn ploeg liet vallen en niet in de bus stapte naar Brabant. „Hij heeft zich afgemeld zonder opgaaf van reden”, liet de technisch directeur na de afstraffing in Tilburg weten. Vrijdag is er een gesprek geweest met de speler en zijn zaakwaarnemer.

„We hebben gezegd dat dit tussen de clubs is en hij geduld moet hebben. Pas als er een akkoord is, mag hij gaan. Maar we zijn nog niet eens in de buurt van een akkoord. Silvester heeft blijkbaar geen geduld en liet zaterdag al weten niet te willen spelen, daar worden we niet coöperatiever van.”

Orlando City heeft het bod op de aanvaller afgelopen week verhoogd en Van der Water wil niets liever dan de Amerikaanse droom najagen. Maar het bedrag dat geboden is, is volgens Gilissen te laag voor het kaliber Van der Water. Heracles heeft vaker in deze situatie gezeten. Vorig jaar zomer begonnen Adrian Dalmau en Alexander Merkel te muiten. Dalmau kreeg uiteindelijk zijn transfer, Merkel toonde zich een prof en bleef nog een seizoen in Almelo.

In de steek gelaten

„Het is onacceptabel en ongelooflijk”, ging Gilissen verder. „We zijn niet moeilijk en het zou vervelend zijn als het beeld bestaat dat wij spelers niet laten vertrekken. Er zijn voorbeelden genoeg van jongens die een mooie transfer hebben gemaakt. Maar we doen het wel tegen de juiste voorwaarden.”

De technisch directeur kan niets met acties die naar chantage neigen. „We staan ergens voor als club en hebben alleen succes als we het samen doen, dit is een slecht signaal. Hij heeft het team, de club en de supporters in de steek gelaten. Zeker in deze tijd mag je wel wat meer saamhorigheid verwachten.”

Onacceptabel

Aanvoerder Robin Pröpper wilde er na de forse nederlaag niet te veel over kwijt. „Het is heel jammer dat hij ervoor heeft gekozen om er niet bij te zijn. Maar wij moeten door met het team en met de jongens die wel verder willen.”

Waar Van der Water zondag was, weten ze bij Heracles niet. „Hij heeft gewoon een contract voor de komende twee jaar, dus ergens spreken we hem vast nog wel”, merkte Wormuth na afloop als grap op. Daarna serieus: „Het is onacceptabel, maar we moeten verder.” Of de muitende Van der Water invloed heeft gehad op zijn ploeg, verwachtte Wormuth niet. „We winnen en verliezen als team, niet omdat er een speler wel of niet is.”

Hoe nu verder? „We gaan met hem in gesprek”, zei Wormuth. „Ja, het kan nog goed komen, de deur staat voor hem open.” Gilissen zal Van der Water wijzen op zijn rechten en plichten. „We gaan ons intern beraden en het gesprek met hem aan. We laten eerst de stof neerdalen en pakken morgen de draad weer op.”