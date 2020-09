Heracles en FC Twente hofleverancier Elftal van de Week

Keuken Kampioen Divisie Telstar laat na koppositie te pakken en verliest van MVV

13 september Telstar is er vanavond niet in geslaagd de koppositie in de eerste divisie in handen te krijgen. Het elftal van trainer Andries Jonker leed tegen MVV Maastricht, tijdens de derde speelronde, de eerste nederlaag: 1-2.